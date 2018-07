FOTO: Reuters FOTO: Reuters

PEQUIM – Em uma viagem a Pequim uma década atrás, uma autoridade sênior do governo local perguntou a Bill Gates quanto dinheiro a Microsoft ganhava na China. A autoridade pediu ao intérprete que verificasse novamente a resposta de Gates por não acreditar que o número fosse tão baixo.

O problema ainda não desapareceu. O desafio da Microsoft na China mostra um problema mais profundo para a gigante norte-americana de softwares: apesar da popularidade do sistema operacional Windows e do pacote Office, poucos em mercados emergentes estão dispostos a pagar por cópias legítimas.

Isso não custa apenas receita à Microsoft, mas limita a disseminação da versão mais recente, o Windows 8 – analistas dizem que até mesmo quem compra software pirata prefere versões mais antigas. Segundo a StatCounter, site que rastreia software que são executados em computadores conectados à Internet, mais de 90%dos PCs na China – hoje o maior mercado do mundo – estão usando versões do Windows anteriores a 8.

A Microsoft está tentando enfrentar o problema. Neste ano, a empresa está oferecendo Windows 8 com desconto para fabricantes de PCs que instalem seu motor de busca o Bing como padrão. E dá de graça versões do Windows 8 para smartphones e alguns tablets.

Segundo o grupo de lobby antipirataria cofundado pela Microsoft, o BSA, os mercados emergentes respondem por 56% dos PCs em uso, e 73% da pirataria de software. Da receita de US$ 77,8 bilhões que a Microsoft no ano fiscal de 2013, Brasil e Rússia cada “ultrapassaram” US$ 1 bilhão, segundo apresentação da Microsoft. Em comparação, a Apple gerou US$ 27 bilhões na região da Grande China, que inclui Hong Kong e Taiwan, em seu ano fiscal de 2013.

Parte da dificuldade de tratar a pirataria em mercados emergentes é de que cada parte da cadeia apresenta um problema.

Para fabricantes de PCs que trabalham com margens muito magras, o sistema operacional é uma das partes mais caras da máquina, enquanto lojas pequenas, que formam a maioria dos varejistas nestes mercados, não podem se dar ao luxo de recusar consumidores sensíveis a preços que estão confortáveis em comprar software pirata.

O resultado é que até 60% dos PCs vendidos nos mercados emergentes da Ásia, segundo o gerente de pesquisas Handoko Aki, da IDC, não têm sistema operacional Windows pré-instalado — os chamados “PCs pelados”, que normalmente vêm com algum sistema operacional gratuito e com código aberto como o Linux. Isso se compara a cerca de 25% nos mercados desenvolvidos da região, como Japão e Austrália.

/ REUTERS