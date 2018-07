Agora com o Twitter, a banda encontrou outro jeito de fazer sua música, mesmo em formato físico, se valorizar. O Pearl Jam está dando para os fãs versões promocionais, em um vinil laranja, do single The Fixer, de seu novo disco, Backspacer. A equipe da banda ‘deixa’ o disco em um lugar – físico, nos EUA -, tira uma foto e envia via Twitpic. O primeiro fã que reconhecer o lugar, for até lá e pegar o disco para si, leva-o para casa. É uma espécie de jogo de ‘caça ao tesouro’ interativo, cujo prêmio é uma versão exclusiva do single.

Pena que essa brincadeira (e todas as outras promoções no Twitter do Pearl Jam) só vale para os fãs dos EUA.