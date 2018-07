Candidato a prefeito de Campo Grande se sentiu ofendido com vídeos no YouTube e entrou na Justiça

SÃO PAULO — O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul ordenou a prisão do diretor de operações do Google no Brasil, Fabio José Silva Coelho, por não ter retirado do ar vídeos do YouTube que atacavam o candidato a prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP).

Também foi decretada a suspensão no Estado do Google e de seu site de vídeos, o YouTube, por 24 horas. Na semana passada, o juiz Flávio Saad Peren, da 35ª Zona Eleitoral, já havia ordenado que os vídeos fossem removidos. A empresa recorreu da decisão, mas teve seu pedido negado.

Segundo a AP, a Polícia afirmou que ainda não recebera ordens para prender Coelho.

Há cerca de dez dias, Edmundo Luiz Pinto Balthazar, diretor-geral do Google no Brasil, também recebeu decreto de prisão, por motivo semelhante. Para a Justiça Eleitoral, o diretor teria ignorado sua determinação de retirar do YouTube um vídeo postado por um site denominado “Humor Paraíba”, em que um candidato a prefeito em Campina Grande é chamado de burro numa montagem feita com o personagem Chaves.

A própria companha já anunciou que o Brasil é líder em pedidos para a remoção conteúdo.

