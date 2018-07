Números são de pré-venda online dos novos modelos 5S e 5C pela operadora China Unicom Hong Kong

SÃO FRANCISCO – A operadora de telecomunicações China Unicom Hong Kong afirmou que as pré-encomendas dos novos modelos do iPhone, da Apple, ultrapassaram as 100 mil unidades desde que os smartphones foram lançados na semana passada.

O dado, revelado pela empresa em uma publicação em seu microblog oficial no site Sina Weibo, é a primeira indicação da demanda pelos novos aparelhos iPhone 5C e iPhone 5C no mercado chinês, considerado crucial para a Apple.

“Desde que a Unicom abriu as pré-encomendas online, a demanda ultrapassou as 100 mil unidades”, afirmou a publicação da empresa no site, sem dar outros detalhes.

Os aparelhos estarão disponíveis para compra a partir da sexta-feira.

A Apple comercializou mais de 2 milhões de unidades do modelo mais antigo, o iPhone 5, nos primeiros três dias de vendas após seu lançamento na China, em dezembro.

Um iPhone 5C desbloqueado, disponível em cinco cores –azul, verde, rosa, amarelo e branco– custa 4.488 iuanes (US$ 730) ou mais na China.

/ Reuters