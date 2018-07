Hackers afirmam que polícia britânica não prendeu verdadeiro porta-voz do LulzSec

SÃO PAULO – A polícia britânica anunciou, na quarta-feira, 27, a prisão de Topiary, como se identifica na internet um jovem britânico de 19 anos que seria porta-voz do coletivo LulzSec. Agora, porém, há rumores de que o verdadeiro Topiary seja na verdade um sueco de 23 anos.

Segundo os dados publicados pelo grupo WebNinjas, que tem um site para desmarcarar o coletivo, o verdadeiro Topiary é o sueco Daniel Ackerman Sandberg.

“Nós acreditamos que a polícia pegou o cara errado, e isso aconteceu pela enorme desinformação pela web. Os membros do LulzSec e o Anonymous são ‘master trolls’ e eles são bons nisso”, escreveu o grupo. Eles publicaram uma série de supostas evidências, como vídeos do YouTube e os perfis de Sandberg, que comprovariam que ele é o verdadeiro Topiary.

O jovem de 19 anos foi o terceiro suposto membro do grupo preso no Reino Unido por causa dos ataques às redes da Sony e do governo dos EUA. O adolescente foi preso na cidade de Wickford, à 55 km de Londres, por suspeita de crimes e fraudes.

O que se sabe é que Topiary é o responsável pela imagem pública do grupo e pela conta do Twitter, que tem mais de 260 mil seguidores. O grupo, que anunciou sua dissolução em junho, é pequeno: além do porta-voz e do líder, conhecido como Sabu, apenas seis pessoas trabalharam nos ataques que desestabilizaram empresas e o governo dos EUA.

E essa não é a primeira confusão da polícia em relação aos membros do grupo, que se apresentam por apelidos ou escondem os nomes verdadeiros. O FBI prendeu em junho o Robert Cavenaugh, o XYZ, como suposto membro do LulzSec. Cavenaugh era na verdade ex-membro do Anonymous e forneceu informações sobre o grupo à polícia.