SÃO PAULO – O site Peixe Urbano fechou uma parceria com o aplicativo Foursquare para oferecer suas promoções e descontos em tempo real na plataforma. Desde o início da semana passada, os usuários do Foursquare conseguem visualizar no aplicativo ofertas do Peixe Urbano em estabelecimentos próximos a sua localização. O cupom pode ser adquirido na hora dentro do próprio aplicativo e, dependendo do regulamento, poderá ser usado imediatamente.

As ofertas são exibidas quando o usuário utiliza a opção “pesquisar nas proximidades” no Foursquare e seleciona a categoria “ofertas”. Segundo as empresas, estão disponíveis cerca de mil promoções em todo o País. A parceria é exclusiva no Brasil. “Para nós é um novo canal de marca, além de fonte de receita”, diz Júlio Vasconcelos, cofundador do Peixe Urbano.

O contato inicial para negociação da parceria partiu do próprio Foursquare. Embora não revele dados específicos sobre o Brasil, a empresa americana diz que o País tem um dos mais rápidos crescimentos em sua base de 45 milhões de usuários em todo o mundo. Estima-se no mercado que o País esteja entre os três maiores em número de novos usuários no Foursquare.

Embora seja a primeira parceria do tipo no Brasil, o Foursquare já havia realizado esse tipo de acordo em outros países com o Groupon, concorrente principal do Peixe Urbano. “Vimos um crescimento explosivo especialmente em São Paulo e no Rio. E consideramos o Peixe Urbano o parceiro mais alinhado com nossa proposta no País”, diz Steven Rosenblatt, diretor de receita do Foursquare.

Mudança

A parceria se alinha com a nova estratégia do Peixe Urbano, que enfrentou dificuldades com a queda do mercado de compras coletivas e precisou readequar o seu modelo de negócio. Após viver uma crise em 2012 que resultou na demissão de pelo menos 200 funcionários, a empresa diz ter crescido 15% no ano passado. Hoje, quer ser reconhecida como um “shopping de descontos” onde o usuário pode buscar promoções específicas em sua região.

Para isso, aposta no crescimento do uso por plataformas móveis. “Esperamos que até o fim do ano mais da metade dos acessos ao Peixe Urbano seja por meio de aplicativos”, diz Vasconcelos.

O Peixe Urbano vai pagar uma porcentagem ao Foursquare por cada compra feita pela plataforma e em contrapartida terá acesso e passará a usar em seu site e aplicativo as dicas sobre os estabelecimentos da plataforma. Com a parceria, espera alcançar crescimento de 30% no faturamento em 2014.