O site brasileiro de vendas coletivas Peixe Urbano chamou a atenção do blog TechCrunch. O criador do Peixe Urbano, Julio Vasconcelos, foi entrevistado pelo blog (no link abaixo, em inglês) sobre o cenário das startups de internet no Brasil, as semelhanças com o Groupon (o primeiro site de vendas coletivas, que surgiu nos EUA) e dos próximos passos no Peixe Urbano, que pretende associar os consumidores aos estabelecimentos dando vantagens aos clientes ‘fiéis’.

Clique aqui para assistir.