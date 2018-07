Valor do investimento não foi informado. Executiva da empresa diz que IPO só ‘mais para a frente’

SÃO PAULO – O Peixe Urbano anunciou nesta quarta-feira, 18, que recebeu aportes do Morgan Stanley Investment Management e da T. Rowe Price Associates, numa terceira rodada de investimentos para consolidar o portal de compras coletivas na América Latina.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O aporte, de valor não revelado, amplia a equipe de investidores na empresa fundada em 2010 pelos empresários Julio Vasconcellos, Emerson Andrade e Alex Tabor, e que depois incluiu os fundos Monashees Capital, Benchmark Capital e o apresentador Luciano Huck.

Segundo a diretora de comunicação corporativa da empresa, Letícia Leite, os recursos obtidos com o novo aporte serão aplicados em expansão geográfica e aumento da equipe no Brasil, Argentina, México e Chile, países onde a empresa opera. Atualmente, a empresa tem mais de mil funcionários.

Segundo ela, não há plano imediato de aquisições, mas a empresa está “atenta a oportunidades” que surgirem. A Peixe Urbano diz ter 16 milhões de usuários cadastrados.

A executiva evitou dar prazos, mas afirmou que o acesso ao mercado de capitais via oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode acontecer “mais para a frente”, disse ela à Reuters.

Mercado. Depois de ter virado febre no Brasil nos últimos dois anos, o mercado de compras coletivas deve passar um processo de consolidação, segundo especialistas, já que há centenas de sites do gênero no país.

Segundo dados do InfoSaveMe, o setor movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão no país em 2011. Nos EUA, onde esse mercado já é mais maduro, o Groupon levantou cerca de US$ 700 milhões com um IPO em novembro.

/ REUTERS