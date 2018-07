A empresa de telecomunicações Verizon e o Google propuseram, em um anúncio conjunto nesta segunda-feira, alguns princípios para o controle do tráfego de dados na web. As companhias disseram concordar com a ‘neutralidade da rede’, que significa que os provedores não devem bloquear, retardar ou discriminar informações que trafegam pela internet. O post divulgado no blog do Google sugere que a legislação norte-americana deveria se basear nessas ideias.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC), que negociava as regras de administração de tráfego com operadoras e empresas de internet, abandonou a tentativa de um consenso na neutralidade na rede há poucos dias.

Em uma reunião com a imprensa, o diretor-executivo do Google, Eric Schmidt, e o da operadora Verizon, Ivan Seidenberg, disseram que a carta conjunta não significa que as duas megaempresas tenham feito um acordo comercial, mas que sinaliza a luta das duas para que essas ideias apareçam na forma de lei.

Para os dois, o FCC deveria ter autoridade plena em impor essas regras, inclusive podendo multar os serviços em mais de US$ 2 milhões por violação. “Para nós, não deveria ser permitido que nenhuma pessoa tenha privilégios no tráfego porque pagou por isso”, disse Seidenberg.

As regras criadas pelas duas corporações não se aplicariam a dispositivos wireless. A FCC ainda não sabe se a legislação que regulará sobre o tema também incluirá conexões sem fio.

/JOHN POIRIER E SINEAD CAREW (REUTERS)