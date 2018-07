Uma das fotos selecionadas na primeira edição do projeto. FOTO: Divulgação Uma das fotos selecionadas na primeira edição do projeto. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Do pôr do sol nas praias à noite nos subúrbios, a cidade do Rio de Janeiro tem a sua rotina registrada diariamente pelas câmeras dos celulares de milhares de moradores e turistas que visitam a cidade mais popular do Brasil. Usar esse material para criar um registro histórico colaborativo é a proposta do “@Rio365 – Um documentário fotográfico”, primeiro documentário fotográfico de uma cidade realizado colaborativamente via Instagram no mundo.

O projeto teve início no ano passado, quando reuniu em sua primeira edição 6 mil participantes que marcaram cerca de 100 mil fotos da cidade do Rio de Janeiro no Instagram ao longo de todo o processo. O resultado deu origem a um livro com 365 imagens de 181 colaboradores, com edição em português e inglês.

A inspiração veio do blog “A painting a day” de Duane Keiser, que em 2004 se propôs a produzir um quadro por dia, postando os resultados na web. “Percebemos que as transformações estavam acontecendo de forma extremamente rápida e seria impossível contratar um Marc Ferrez (fotógrafo que documentou as grandes obras da cidade no início do sec XX) para documentar este processo. Por que não convocar as pessoas que já andam naturalmente pelas ruas com seus smartphones, fotografando e compartilhando seus cotidianos pelo Instagram, para um documentário colaborativo?”, explica o idealizador e curador do projeto, o fotógrafo André Galhardo.

Uma das fotos selecionadas na primeira edição do projeto. FOTO: Divulgação Uma das fotos selecionadas na primeira edição do projeto. FOTO: Divulgação

Há cerca de um mês teve início a segunda edição do @Rio365, que pretende reunir mais 365 fotos em um novo livro, com o tema: “Qual é a cara do Rio? Qual é o Rio que é a sua cara?”. Qualquer um pode participar, gratuitamente, a partir do seu perfil no Instagram. Semanalmente o perfil @Rio365 propõe missões fotográficas com temas diversos aos participantes. A dessa semana tem o tema Transporte.

Uma equipe de curadores seleciona diariamente as melhores fotos clicadas pelo público e a melhor foto de cada missão, do trimestre e do ano recebem menções honrosas e prêmios especiais. A cada trimestre também é organizado um #Instameet (encontro de usuários do Instagram) para expor as fotos selecionadas, promover troca de ideias e premiações. O material é divulgado e expandido a partir do Instagram, passando pelo Tumblr do projeto, pelo Twitter e também pela FanPage do projeto no Facebook.

Fazem parte da equipe de curadores Ticiana Porto (fotógrafa e psicanalista, vinculada à Escola Letra Freudiana), Hélio de la Peña (ator e humorista), André Galhardo (fotógrafo, diretor de arte e sócio da agência Horto) e Cartiê Bressão (personagem criado pelo diretor de arte Pedro Moura). Outros curadores especiais serão convidados ao longo do processo.

Produção coletiva

Fotos participantes da segunda edição do @Rio365, que tem como tema “Qual é a cara do Rio? Qual é o Rio que é a sua cara?”. FOTO: Instagram/Rio365 Fotos participantes da segunda edição do @Rio365, que tem como tema “Qual é a cara do Rio? Qual é o Rio que é a sua cara?”. FOTO: Instagram/Rio365

No ano que vem, um novo livro será publicado com as fotos escolhidas ao longo do projeto. Os participantes que do projeto que têm suas fotos incluídas na edição ganham um livro por cada imagem publicada. “Seria inviável administrar os direitos autorais de 365 autores, sem falar os autores dos artigos que são publicados no livro. A solução foi quitar estes direitos dando um livro para cada foto que o autor tiver publicada”, explica Galhardo.

O @Rio365 é patrocinado pela Light e pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Superintendência de Museus do Estado. Segundo Galhardo, parte da tiragem dos livros é destinada aos patrocinadores, parte é distribuída às bibliotecas estaduais e outra parte é destinada aos autores e equipe envolvida.

Há também uma parte vendida em livrarias. A renda com a venda da primeira edição foi reinvestida no próprio projeto, afirma o curador, que pretende levar a ideia para outras cidade. “Estamos conversando com alguns interessados, tanto curadores de alto nível que querem dirigir um projeto local quanto patrocinadores que percebem os diversos potenciais de experiência e engajamento do projeto”, diz Galhardo.