Mark Zuckerberg encorajou desenvolvedores de web europeus, com quem se reuniu pela primeira vez hoje em Londres, a criarem aplicativos “pensando nas pessoas”. Para o fundador do Facebook, o que faz que os usuários da rede social sejam os mais participativos é o fato de ela ter sido “construída ao redor das pessoas”.

Segundo ele, o objetivo dos criadores deveria ser, a partir de agora, criar uma nova geração de softwares baseada em sociabilidade. Zuckerberg propôs a utilização de todas as ferramentas colocadas à disposição pelo Facebook desde abril deste ano, que já possibilitaram, por exemplo, que os usuários do Spotify – aplicativo que permite ouvir música em streaming de forma legal – contem com um perfil social.

“A nova versão do Spotify é alucinante. Conectando-a com minha conta do Facebook, eu posso ver o que todos meus amigos estão escutando e ver as recomendações deles; desde que tenho a versão social, uso o programa muito mais”, confessou Zuckerberg.

O CEO explicou ainda que cada página para ver filmes, escutar músicas e recomendar restaurantes tem uma estrutura diferente e que o Facebook se propôs “a padronizar tudo isso”. Foi para isso que criaram a plataforma Open Graph. Um exemplo desta tecnologia são os chamados plugins sociais, que permitem que qualquer página da internet possua o tradicional botão “Like” do Facebook. O botão é conectado à rede social e o usuário pode compartilhar informações com seus contatos sempre que desejar.

Apenas uma semana depois de seu lançamento, essa função gerou centenas de milhares de “likes”, sendo 50% vindos da Europa. “Pertencemos à primeira geração que realmente cresceu com computadores e podemos acessar a internet desde que éramos muito jovens. O Google nos deu acesso a qualquer informação, com o Napster podíamos baixar todas as músicas que quiséssemos e, então, chegou o Facebook para nos conectar a nossos amigos”, explicou Zuckerberg.

O criador da rede social mais popular do mundo continuou dizendo que “a internet não deixou de evoluir e agora tem tudo que já tinha, mas em qualquer momento e em qualquer lugar graças à tecnologia móvel. Como criadores, vivemos um momento apaixonante e o próximo desafio é seguir construindo aplicativos pensando no que as pessoas realmente gostariam e para isso, há o Facebook”.

