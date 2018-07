Versão compacta do Galaxy S4, o mini é opção mais barata e acessível sem perda de qualidade

SÃO PAULO – Enquanto a Apple fez sua primeira e limitada concessão à diversificação com o 5C, a Samsung sempre foi conhecida por ter um catálogo cheio de opções, a ponto de muitas vezes confundir o consumidor.

O Galaxy S3 Mini foi a primeira experiência de versão reduzida de um modelo topo de linha. Parece ter dado certo, tanto que este ano o Galaxy S4 também ganhou uma versão compacta.

A ideia é fisgar uma faixa de consumidores sem possibilidade (ou vontade) de gastar perto de R$ 2 mil em um smartphone. Assim como o preço, a versão mini traz reduções em uma série de especificações em relação ao irmão mais poderoso.

O Mini pesa apenas 107 gramas (contra 130 gramas do S4) e tem tela de 4,3 polegadas, um tanto menor que as 5 polegadas do S4. Curiosamente, é maior que as 4 polegadas do iPhone 5. Ou seja, num cenário de telas de smartphones cada vez maiores, o iPhone hoje pode ser considerado “mini”.

Leia a íntegra do texto do Galaxy S4 Mini na coluna Homem-Objeto, de Camilo Rocha