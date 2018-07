Esta não é a primeira vez que a conta de Tessália é invadida. No meio do ano passado a curitibana teve sua conta no Twitter invadida – o hacker deletou quase todos os seus seguidores. Mas Twittess conseguiu sua conta de volta ao entrar contato com o Twitter. Este é o mesmo procedimento que sua amiga Marjarie Mel Martins, responsável pelo perfil agora que Tessália está confinada, está tomando agora.

Atualização às 21h32 do dia 8 de janeiro: O perfil de Twittess já foi recuperado, embora ela não tenha recuperado todos seus seguidores.

