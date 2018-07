A única página não-bloqueável do Facebook foi hackeada. Trata-se do perfil do fundador da rede social, Mark Zuckerberg. Uma pessoa ainda não identificada invadiu a página ddo jovem empresário publicou uma mensagem em que pedia que investimentos de usuários fossem aceitos na rede social no lugar de dinheiro vindo de bancos. O ataque aconteceu durante a noite de terça-feira, 25.

A mensagem deixada dizia: “Vamos começar a hackear: se o Facebook precisa de dinheiro, em vez de ir aos bancos, porque não deixa seus usuários investirem nele de uma forma social? Por que não transformar o Facebook em um ‘negócio social’ do jeito que o vencedor do Nobel da paz Muhammad Yunus descreveu? O que você acha? #hackercup2011.”

O texto parece se referir a recentes investimentos de US$ 1,5 bilhão que o Facebook recebeu do banco Goldman Sachs e de uma empresa russa de capital de giro, que fizeram que a empresa fosse avaliada em US$ 50 bilhões. O modelo de negócios que Muhammad Yunus propõe é baseado em microcréditos populares que visam a superação da pobreza no mundo.

Mais de 1.800 pessoas ‘curtiram’ a atualização de status e quase 500 comentários foram deixados antes de a mensagem ser tirada do ar pela rede social.