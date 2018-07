O Facebook lançou uma ferramenta que permite que usuários convertam seus perfis pessoais em páginas oficiais, transformando todos seus amigos em pessoas que curtiram a página.

A ideia da conversão é ajudar quem criou um perfil antes da criação das páginas ou lançou um perfil pessoal para um blog ou um pequeno negócio e, agora, está sofrendo com as limitações que esse modelo possui, como o limite máximo de 5.000 amigos, por exemplo, mas tem medo de começar uma página do zero e perder contatos.

A ferramenta ainda não foi lançada oficialmente pelo Facebook, mas, segundo o Inside Facebook, já está disponível para todos. Ainda segundo o site, qualquer pessoa pode usar a ferramenta, a foto de perfil será transferida e aproveitada e todos os amigos se tornarão pessoas que gostam da página. Todo o conteúdo do perfil, incluindo fotos e posts no mural vão desaparecer e todos os “curtir” que a pessoa já deu serão suspensos, o que rompe os laços com posts de outros amigos e com outras páginas.

Quem quiser migrar mas não quer perder tudo que já publicou, uma ideia é baixar todo o conteúdo do perfil a ser convertido com a ferramenta de download do Facebook. O processo não tem volta, ou seja, não é possível converter uma página em um perfil pessoal. Por isso, vale atentar para as diferenças entre os dois modelos antes de tentar qualquer coisa.

Inadvertido. Os usuários não são notificados quando um de seus amigos transforma seu perfil em página, então, você pode perder um amigo e ganhar uma página “curtida” sem saber de nada. Pelo menos, a página que surgiu por esse processo não aparece nas preferências na aba de informações do perfil.

O mais curioso dessa novidade é que ela permite que o próprio Facebook ajude os usuários a burlar os termos de uso da rede social, que diz que apenas o representante oficial de uma organização, empresa, celebridade ou banda pode criar uma página.

O ferramenta também pode ser entendida como mais um passo rumo a aproximação dos dois modelos de existir na rede social. No começo deste mês, o Facebook começou o processo de atualização das páginas, que ganharam funções antes exclusivas de perfis – c0mo comentar tópicos e curtir outras páginas – e design mais próximo ao dos perfis, com fotos no topo da página.