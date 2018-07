Um milhão e meio de contas no Facebook foram cololocadas à venda. Um hacker diz ter conseguido as senhas e vende pacotes de mil contas por até US$ 44.

“Kirllos” garante que cada conta tem pelo menos dez amigos. Não se sabe ainda a nacionalidade do hacker – o eWeek diz que ele é originário da Europa e fala russo. O Mashable diz que “Kirllos” é mesmo russo, mas mora na Nova Zelândia.

A informação ainda não foi confirmada – o que se sabe é que o mesmo hacker já havia colocado 100 mil perfis à venda em um fórum no Antichat.ru.

O valor pedido por Kirllos pode ser considerado baixo – 0,01 euro por conta. Se forem mesmo comprados, esses perfis podem ser utilizados por cibercriminosos para enviar spam ou mesmo para pedir dinheiro aos amigos. A recomendação é que os usuários troquem as senhas.

(via El País)