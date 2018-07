Beckham e seu filho assistem à semi-final de Wimbledon. 2/7/2010. FOTO: TOBY MELVILLE/REUTERS

Se você tem alguma curiosidade em relação ao mundo do futebol de alto nível, chegou a hora de obter respostas. O Yahoo, que recentemente contratou o jogador inglês David Beckham como garoto-propaganda, colocou o meia-direita para trabalhar.

No dia 14 de julho o jogador vai responder às perguntas feitas no Yahoo Answers (versão americana do Yahoo respostas) pelo usuários a partir de quarta-feira, 7. A empresa propõe: “Se você pudesse perguntar qualquer coisa para David Beckham, o que seria e por quê?”.

—-

Quem tiver sua pergunta selecionada vai fazer a pergunta ao vivo para Beckham no dia 14, em um live streaming organizado pela Cisco. Então, se você tem algo a perguntar, vai lá.