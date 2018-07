Em http://formspring.me/linkestadao, você pode tirar todas as dúvidas que tiver a respeito de tecnologia e nossa equipe fará o possível para buscar as respostas mais satisfatórias. As perguntas feitas na noite desta terça serão respondidas na tarde de quarta.

Não foi só o Link que aderiu à mania recentemente. Hoje, muitos usuários – especialmente no Brasil – resolveram criar contas no Formspring, a maioria sob o pretexto de “ver como isso funciona”. Muitos reclamaram dos problemas de acesso, com a tag #formspringfail. Mesmo assim, a maior ocorrência de menções no Twitter se refere mesmo a usuários que resolveram ceder e aderir à nova rede social.