A consulta pública que definirá o Marco Civil da Internet terminou ontem, mas a polêmica não. O Ministério da Justiça aboliu o mecanismo de notificação e retirada e o substituiu pela definição de que o provedor não é responsável pelo conteúdo. Mas, para Thompson, essa formulação pode contribuir para violação de direitos humanos.

O Marco Civil prega a liberdade. Mas você diz que a liberdade do texto é ‘individualista’. Por quê?

A lei protege uma concepção antissocial do indivíduo que não admite qualquer restrição. O Marco Civil pensa na liberdade e se esquece da solidariedade. O texto limita a capacidade de decisão de atores muito relevantes da internet. Eles perdem a capacidade de escolher de que forma vão agir. Por exemplo, o YouTube: mesmo quando tomam conhecimento da ilegalidade, não têm a obrigação legal de remover esse conteúdo.

Faltou responsabilizar os provedores de conteúdo?

Sim. O sistema, como está, faz que mesmo as violações mais grotescas de direitos humanos não possam ser coibidas senão por vontade do provedor. Não existe nenhum mecanismo para fazer esse conteúdo sair imediatamente do ar senão achando um advogado e expondo suas mazelas na Justiça, enquanto a internet eterniza os danos.

O artigo 20 deveria ter ficado como foi apresentado?

A redação anterior era interessante pois também trazia a possibilidade de um diálogo com a vítima desse ato ilícito. O problema era que ele não fazia distinção entre questões meramente patrimoniais e direitos da personalidade. Então você dava prevalência de um direito patrimonial em detrimento da liberdade.