Pesquisadores afirmam que China está por trás do ataque ao Google

Pesquisadores do laboratório VeriSign’s iDefense publicaram um relatório nesta sexta-feira, identificando os servidores de onde partiram os ataques ao Google na China – em dezembro, contas do Gmail de dissidentes políticos naquele país foram invadidas, mas a empresa não quis apontar culpados. Agora, o laudo técnico do iDefense aponta efetivamente uma participação do governo chinês no caso. As informações são do site Ars Technica.

15/01/2010 | 11h51

Por Fernando Martines - O Estado de S. Paulo