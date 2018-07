A Escola Politécnica de Lausanne (Suiça), em parceria com a IBM, lançou nesta sexta, 29, um projeto de pesquisa para reduzir em 10 vezes o consumo de energia dos aparelhos eletrônicos.

Segundo um comunicado do centro universitário, o projeto, chamado de “Steeper” — com duração de três anos — , pretende reduzir o consumo dos eletrônicos enquanto estão em uso em até 10 vezes menos do que consomem hoje e “praticamente eliminar” o gasto de energia enquanto os aparelhos ficam em modo de espera.

Segundo os pesquisadores, a proliferação de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores ou televisores, tem aumentado e, em consequência, também o consumo de energia.

“Para responder a esta moda”, diz o comunicado, “colocamos em prática uma iniciativa que integra várias instituições do mundo acadêmico e da indústria”.

O propósito a longo prazo é, segundo Adrian M. Ionescu, cordenador do projeto, “encontrar um formato de eletrônico virtualmente autônomo, que use a energia de uma fonte externa, como solar, termal ou eletromagnética”.

A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que os eletrônicos representem 15% do consumod de energia doméstico, e espera que isto deve triplicar até 2030.

Com este prognóstico, os cientistas alertam para a possibilidade de um colapso energético se a capacidade de todas centrais energéticas do mundo não for suficiente para atender as necessidades da humanidade.

“O desperdício de energia está a ponto de se tornar o maior desafio atual da eletrônica e, em especial, da indústria da informática”, concluiu Heije Riel, pesquisador do projeto.

/ EFE

