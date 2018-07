O dispositivo, que conjuga lentes com filtros ópticos, transforma dispositivos equipados com câmera digital de 3 megapixels em microscópio. Denominado CellScope, o aparelho consegue inclusive detectar patógenos visualizáveis apenas com o uso de mtarcadores fluorescentes, como os parasitas que causam malária e a bactéria que causa tuberculose.

Um software de tratamento e análise de imagem auxilia o médico na identificação das patologias mapeáveis. No modo de menor ampliação, o CellScope também serve para ajudar no diagnósticos de melanomas e até lepra.

O objetivo do projeto é disseminar o uso da microscopia clínica em locais de baixa renda. Além de portátil, o aparelho tem custo reduzido. Mesmo sem especialistas no local, é possível enviar as imagens para grandes centros médicos em todo o planeta, para análise.

Confira um dos primeiros vídeos do projeto, feito pela revista americana Popular Science.

Como investidores do projeto, estão Microsoft Research, Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS), PATH, Intel e Vodafone Americas Foundation.

Ainda não há previsão de preço ou disponibilidade do CellScope.