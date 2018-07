O estudo calcula o dano a partir da taxa de CO2 emitido pelas máquinas usadas no processo

Um estudo recente feito por um órgão de pesquisas da França e publicado pelo jornal El País, deu conta do tamanho do impacto ambiental causado por três ferramentas emblemáticas: e-mail, buscas na internet e transmissão de dados via conexão USB.

O modo como os cálculos foram feitos pode até ser debatido, porém, o estudo leva a uma reflexão a respeito de atividades que são vistas como limpas, ou seja, que não causam nenhum tipo de impacto ao meio ambiente.

E-mail. De acordo com dados de 2009, a população mundial envia por dia cerca de 247 bilhões de e-mails. Projeções indicam que dentro de três anos esse número deve saltar para 507 bilhões. Somente na França, um empregado de uma empresa com 100 funcionários recebe em média 58 mensagens por dia, e envia outras 33.

Para calcular o impacto ambiental o estudo considera que enviando essa quantidade de e-mails (e também estabelecendo uma média de tamanho de um megabyte para cada mensagem), cada pessoa emite, por ano, 136 quilos de CO2.

O cálculo baseia-se no consumo de energia dos computadores para enviar as mensagens e também dos bancos de dados pra gerenciar esse processo. De acordo com a pesquisa, reduzindo-se em 10% o volume de e-mails enviados e recebidos em uma empresa de 100 funcionários resulta na não emissão de uma tonelada do gás na atmosfera.

Buscas. Para calcular o as emissões causadas pelas pesquisas na internet o estudo atribui uma média 949 buscas realizadas anualmente por internauta. O que contribui para a poluição nesse caso são os servidores, que gastam grande quantidade de energia elétrica para atender a essas demandas. O estudo calcula então que cada pessoas emita quase 10 quilos de CO2 por ano só com buscas.

Como possibilidade para redução dessas emissões o estudo aponta um melhor uso da ferramenta ‘favoritos’ e a realização de buscas com o uso de palavras chave mais precisas. De acordo com o relatório, essas medias podem reduzir as emissões para menos de cinco quilos de CO2 no ano, por pessoa.

USB.Para as emissões causadas pela transmissão de dados via dispositivos USB toma por base um documento de texto com 200 páginas, transmitido de um drive USB de 512 megabytes.

Considerando que o tempo médio de leitura de uma pessoa para cada página seja de três minutos, cada 100 que lerem o documento por completo causarão a emissão de 80 quilos de CO2.