Continuam as novidades aqui no Winter Media Event, em Barcelona, em que a Philips apresenta suas novidades para o mercado mundial em 2010. Um dos aparelhos mais interessantes que a empresa apresentou foi o SoundSphere, um micro system Hi-Fi cujos alto-falantes têm antenas – ou melhor, parte dos alto-falantes estão nessas antenas.

A sacada é que, com parte da música saindo de uma esfera de fora da caixa, em vez de sair da parede dela (como é o caso dos modelos tradicionais), o som se espalha pela sala e a sensação é de que ele vem por todos os lados, não só de uma direção única. Na demonstração feita aos jornalistas durante o evento, eu não fui a única a ficar impressionada. O aparelho chega ao Brasil no segundo semestre, e o preço – em euros, perceba – é 999.

Para os preguiçosos, um dos MP3 players lançados pela empresa no evento é o Activa, cujo lema é te encorajar a continuar se exercitando. Entre as características do aparelhinho, estão a análise constante da sua performance (intrometido, alerta coisas como “ei, ontem você correu mais rápido, pode fazer melhor do que isso!”) e a seleção de faixas cujo compasso seja o mesmo da sua corrida, além de outras informações, como a quantidade de calorias queimadas durante o exercício.

Pena que o aparelho não tenha o FullSound, tecnologia que acompanha os MP3s da linha GoGear da Philips e que restaura a qualidade do arquivo de música dinamicamente. Como explicaram os engenheiros de som da empresa, o gadget reconhece os pontos da música em que os graves estão fracos demais ou os agudos estão distorcidos, e ajustam essas frequências para que elas possam ser melhores percebidas num ambiente barulhento (tipo o metrô ou o ônibus). O GoGear tem versões em 8, 16 e 32GB, com e sem câmera e de tamanhos diferentes de tela. Ah, e vem com saída HDMI. O lançamento no Brasil está previsto para o segundo semestre, também.

Nessa edição do Winter Media também foram apresentados docks para iPod e home-theaters, inclusive uma caixa de som única que promete simular a experiência de mais caixas de som (a tecnologia se chama AmbiSound). O resultado é interessante, e a Soundbar se sai melhor do que uma caixa de som simples instalada embaixo da TV, mas um bom resultado depende muito da disposição dos elementos da sala, para que o som rebata automaticamente.

A caixinha de som aqui em cima tem dois drivers – um em cima, de direção única, e o outro embaixo, dividido em dois canais laterais. Isso transforma o Home Theater high-end da Philips, o Immersive Sound home theater with 360sound, em um aparelho 10:1. Instalado em uma sala, a aparelhagem reproduz de maneira em satisfatória o surround das salas de cinema.