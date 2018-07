Entre esta quarta e quinta, 23 e 24, a Philips realiza em Barcelona seu anual Winter Media Event. Na programação, a empresa exibe a jornalistas do mundo inteiro tendências para seus lançamentos de 2010. Entre os destaques estão TVs 3D ready, uma linha de aparelhos de som de alta fidelidade, com foco nos audiófilos – os puristas da música – e um mídia player portátil que restaura parte da qualidade perdida do MP3.

O Link está no Winter Media e vai falar entre hoje e amanhã dos lançamentos no evento, de quando eles chegam ao Brasil e se as tendências anunciadas pela empresa vão mesmo mudar seu jeito de assistir TV ou ouvir música.