Adobe lançou atualizaçõs para aplicativos Creative Cloud, incluindo ferramenta para facilitar uso de impressoras 3D

SÃO PAULO – Uma atualização lançada para os aplicativos Creative Cloud da Adobe incluiu suporte para impressão 3D no Photoshop CC. Além disso, Illustrator, InDesign, Muse e TypeKit também tiveram o acréscimo de novas ferramentas para tornar mais rápido o trabalho com imagens e fontes.

O Photoshop permitirá finalizar projetos em 3D no programa antes de enviá-los para a impressora. A ferramenta permite, por exemplo, importar imagens de um modelo 3D encontradas na internet para o programa. A empresa, no entanto, não quer concorrer com os programas de modelagem 3D disponíveis no mercado, mas apenas funcionar como uma ferramenta de acabamento.

A Adobe fez parcerias com uma grande quantidade de empresas para garantir a compatibilidade do programa com as principais marcas de impressoras e serviços 3D.

“Anteriormente, havia um gap entre o conteúdo produzido em ferramentas de modelagem 3D e o que impressoras 3D precisavam precisam para entregar resultados de alta qualidade”, diz o vice-presidente de produtos da Adobe, Winston Hendrickson. ”Agora, apenas clicando em imprimir no Photoshop CC, criativos podem levar design 3D para o mundo real”, diz.

Outra novidade do aplicativo é a ferramenta Perspective Warp, que facilita a manipulação de perspectivas de imagens com mais agilidade. Mais detalhes sobre as atualizações dos demais programas estão no site da Adobe.