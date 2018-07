CNET / Josh Lowensohn

Segundo o Cnet, Photoshop é bem simples e funcional – basta passar os dedos sobre a tela para ajustar a cor e fazer ortes na imagem.

Após a edição das fotos, é possível salvá-las no aparelho ou fazer upload no Photoshop.com. O site tem um limite de 2GB de armazenamento, que pode ser expandido com um plano pago.

O Photoshop está disponível para download no iTunes.