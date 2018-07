“Mais do que nunca, as pessoas estão tirando e compartilhando fotos pela web. Mas até um passado recente, para editar suas fotos, era necessário comprar um software e instalá-lo no seu computador. Hoje, estamos empolgados em dizer que o Google adquiriu o Picnik, um dos primeiros editores de fotos que se situam na nuvem”.

Com esse entusiasmado anúncio no blog oficial do Google, Brian Axe, diretor de produtos da empresa, revelou ao público que um dos mais populares sites de edição de fotos online agora é mais um dos produtos Google. Axe afirma que por enquanto não serão feitas “grandes mudanças” no site, mas que “há um trabalho árduo para integrá-lo com nossos serviços e lançar melhorias”.

O Picnik é realmente uma mão na roda. Ao invés de gastar uma boa quantia comprando um software e passando um tempo aprendendo a usá-lo, o site permite que qualquer um edite uma foto de forma rápida, gratuita e bastante simples e intuitiva. O Picnik também tem uma versão paga, mas só para quem tem ambições fotográficas maiores. Além disso, o Picnik está integrado ao Flickr, o maior site de compartilhamento de fotos da web. Ai que fica a dúvida: o Google é dono do Picasa, (distante) concorrente do Flickr. Assim, a empresa irá descontinuar o serviço de editar foto no Picnik sem sair do Flickr e arriscar perder usuários em prol do Picasa? Esperar pra ver…