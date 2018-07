É o que promete a Apple Peel 520, um case para iPod Touch que transforma o aparelho em um telefone! Com a capa, o iPod Touch se torna capaz de receber e fazer ligações, além de mandar SMS. Basta colocar um SIM Card no case (e fazer jailbreak do seu iPod Touch também é preciso).

Além da mutação, o Apple Peel dobra a capacidade de bateria do iPod Touch, o que dá 4 horas e meia de tempo em ligações e 120 horas de standby para o novo celular. O preço do case é 400 dólares, e por enquanto, ele só está disponível na China. Se você quiser muito fazer ligações usando seu iPod Touch, outra opção é baixar nele algum programa de VoIP, como Skype.