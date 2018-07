O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 11, que seus usuários poderão integrar seus perfis a suas contas na nova rede social de música da Apple, o Ping.

A Apple lançou o Ping em setembro, um serviço ligado ao software de música da companhia iTunes onde usuários podem seguir artistas e recomendar músicas a amigos.

O Twitter afirmou que seus mais de 175 milhões de usuários poderão agora conectar suas contas ao Ping para publicar prévias de canções e links para comprar músicas na loja do iTunes diretamente em suas mensagens no microblog.

O acordo segue o fracasso da Apple em fechar uma parceria com o Facebook, maior rede social do mundo, com mais de 500 milhões de usuários.

O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, disse ao blog All Things Digital em setembro que a Apple se reuniu com o Facebook para discutir um acordo sobre o Ping, mas as negociações não geraram uma parceria.

O Facebook não quis comentar o assunto.

