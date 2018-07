Investimento será usado para ajudar a internacionalização da rede social, que é o 16º site mais acessado dos EUA

A gigante japonesa de comércio eletrônico Rakuten está liderando a mais recente rodada de financiamento de US$ 100 milhões do Pinterest, afirmando, nesta quinta-feira, 17, que espera que o site ajude a empresa a expandir-se no mercado doméstico e em seus 17 mercados estrangeiros, que incluem o Brasil.

O interesse no Pinterest, em que usuários podem “fixar” fotografias e imagens e acompanhar coleções de outros membros da rede, tem crescido rapidamente nos últimos meses. A rede tornou-se o 16º site mais visitado nos Estados Unidos, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Alexa.

Os atuais investidores do Pinterest, Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners e Capital FirstMark, entre outros, também participaram da última rodada de financiamento, informou a Rakuten em comunicado, sem revelar o valor de investimento de cada parte.

Mais cedo, o Wall Street Journal publicou que o financiamento avalia o Pinterest como valendo US$ 1,5 bilhão, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

“Vemos enormes sinergias de visão e modelo entre o Pinterest e a Rakuten para o comércio eletrônico”, disse o presidente-executivo da Rakuten, Hiroshi Mikitani.

Em junho passado, a Rakuten comprou 75% da brasileira Ikeda, especializada em fornecimento de serviços de comércio eletrônico para varejistas do Brasil .

