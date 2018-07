Site que funciona como um mural de fotos já é a terceira rede social mais acessada no país, atrás de Facebook e Twitter

SÃO PAULO – O Pinterest já é a terceira maior rede social mais acessada dos Estados Unidos, atrás apenas de Facebook e Twitter. Segundo um levantamento da consultoria Experian, o site que funciona como um mural de fotos e produtos legais teve mais de 104 milhões de visitas em março.

O Twitter, em segundo lugar, teve mais de 182 milhões de visitas, e o Facebook, mais de 7 bilhões. A rede social do Google, o Google+, aparece em sexto lugar, com 61 milhões de visitas nos Estados Unidos.

Segundo o estudo, 91% dos norte-americanos com acesso à internet utilizam redes sociais regularmente e cerca de 15% de todos os acessos feitos na rede no país são para redes sociais.

Em menos de dois anos, o Pinterest entrou para a lista das dez maiores redes sociais em dezembro. Em janeiro, tinha 11,7 milhões de acessos únicos mensais, segundo dados da ComScore. De acordo com a Experian, os acessos ao site cresceram 50% entre janeiro e fevereiro.

O site funciona como um mural de fotos e links encontrados pela rede. A partir de um plug-in no navegador, os usuários podem marcar as coisas que viram de interessante na internet e compartilhar na rede social. Os usuários podem seguir as atualizações de seus amigos e republicá-las em seu próprio mural.

O Pinterest foi capa do Link em fevereiro.

