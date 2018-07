Serviço de mensagens é semelhante a opção de troca de pins. FOTO: Divulgação Serviço de mensagens é semelhante a opção de troca de pins. FOTO: Divulgação

MADRI – A rede social Pinterest, até então restrita apenas ao compartilhamento de imagens, anunciou nesta quinta-feira, 7, o lançamento de um novo serviço de mensagem de texto que permite a conversa com grupos de até dez usuários.

Segundo a Pinterest, uma plataforma de imagens elaborada para ajudar a planejar e organizar melhor diversos tipos de projetos, como jantares, viagens ou a reforma do apartamento, esse novo serviço aumentará as possibilidades dos usuários de compartilhar descobertas ou novas ideias com outras pessoas.

Em nota, a rede social recordou o lançamento da opção que possibilita a troca de “pins” (imagens) entre usuários com afinidades similares, introduzida no ano passado e que rapidamente tornou-se muito popular.

De fato, de acordo com os dados da Pinterest, mais de 2 milhões de “pins” são enviados diariamente através desta plataforma, que traz mais de 30 bilhões de “pins” organizados em mais de 750 milhões tabuleiros.

O novo serviço de mensagens funcionará de maneira similar à troca de “pin”: após abrir a notificação de comunicação, o usuário pode responder e estabelecer uma conversa, que ficará armazenada na seção dos alertas e junto às notificações.

Neste aspecto, a principal diferença desta iniciativa com outras plataformas de mensagem na internet é que as conversas se estruturam e se desenvolvem em torno de um “pin” especifico, com objetivo de ajudar os usuários a planejarem algo específico: desde uma reunião de trabalho até um jantar de casal.

Na atualidade, o Pinterest aparece como uma das principais redes sociais do mundo e, segundo os dados do serviço de marketing digital Experian, aparece como a terceira maior nos Estados Unidos, ficando atrás apenas do Facebook e Twitter.

