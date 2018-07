SÃO PAULO – O Pinterest está em conversas para levantar US$ 500 milhões numa rodada de financiamento que mais que duplicaria seu valor de mercado para US$ 11 bilhões, segundo o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A companhia planeja captar os fundos nas próximas semanas, mas não está claro se algum novo investidor se juntará à rodada, de acordo com o jornal.

O Pinterest, que permite que usuários criem painéis online baseados em vários temas como viagens, decoração ou esportes, não pôde ser encontrado para comentar o assunto.

O novo financiamento avaliará a companhia em mais que o dobro da avaliação de US$ 5 bilhões de maio do ano passado, quando a companhia captou US$ 200 milhões.

O Pinterest levantou um total de US$ 764 milhões até agora dos investidores atuais SV Angel, Bessemer Venture Partners, Fidelity, Andreessen Horowitz, FirstMark Capital e Valiant Capital Partners.

