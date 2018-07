Lembra da diversão que era fazer pintura de dedo na pré-escola? Agora imagina se você pudesse escolher a espessura do traço que sai da ponta do seu dedo. E imagina que você pudesse fazer isso sem sujar os dedos de tinta. Parece bom? Então baixe o aplicativo gratuito MyPaint Free para iPhone.

Ele até tem algumas funções a mais: por exemplo, você pode abrir uma foto e interferir sobre ela. Mas o mais legal mesmo é ficar desenhando com o dedo, apagando com o dedo, pintando com o dedo.

Como a tela é bem sensível, os desenhos saem até bem. E com o treino, vão ficando cada vez melhores.