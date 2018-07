Pirataria? Para Cristovão Tezza; o que vemos na web é 'a mais impressionante troca de bens culturais da história'

Cristovão Tezza é o escritor brasileiro mais premiado dos últimos tempos, quase uma unanimidade. Com o romance ‘O Filho Eterno’ (Editora Record), sua 14ª obra de ficção, ele ganhou alguns dos principais prêmios de literatura do País, como o APCA, o Jabuti, o Portugal Telecom, o Prêmio São Paulo de Literatura e o Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura. Na semana passada, após uma viagem pela Europa para promover o lançamento do seu livro, em francês, catalão e holandês, ele conversou com o Link, por e-mail.

03/11/2009 | 21h05