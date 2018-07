O escritor Marcelo Rubens Paiva, colunista do Estado, publica nesta quarta, 30, em seu blog um texto sobre a dificuldade da indústria do entretenimento de concorrer com a a pirataria de filmes, e sobre a falta de opções legais para ver filmes que não passam no País ou em determinadas regiões.

Diz ele, fazendo referência aqui ao Link:

“Dados do caderno Link: 97% da música é obtida de forma ilegal na Espanha; 90% no Chile; 99% na Argentina; 81% dos filmes na Rússia são piratas; 90% na Índia. Perdeu-se a guerra, e a indústria não entende o que fazer, contabiliza o prejuízo, chora nas portas dos órgãos policiais, nos tribunais, e fazem campanhas educativas. No Brasil, Rogério Flausino, líder do J Quest, aparece nas telas do Espaço Unibanco da Augusta dizendo que a pirataria rouba o trabalho de profissionais. Na calçada em frente ao cinema, há um pipoqueiro e mais de 20 camelôs vendendo filmes piratas.”

O texto completo está aqui.

