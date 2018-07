Piratas garantem vaga no Parlamento Alemão

Depois do barulho que o Partido Pirata sueco fez, ao conseguir votos que podem lhe dar até duas cadeiras no Parlamento Europeu, o German PiratenPartei, uma legenda irmã na Alemanha, conseguiu nesta segunda-feira uma das vagas para o Parlamento Federal do país.

23/06/2009 | 16h11

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo