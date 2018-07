Pixlr é genial mesmo

A dica do Lucas é sensacional. Sofria horrores usando o Photoshop Express – só para entrar no programa levava quase 3 minutos – e o Pixlr é levinho, faz um monte de coisas bacanas, processa rápido efeitos e edita as fotos exatamente como no Photoshop “de verdade”.

05/06/2009 | 13h48