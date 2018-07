Documentos de 2010 mostram que Google estabeleceu o comércio online e o mercado de TV como pilares dos seus negócios

SÃO FRANCISCO – O Google projetou em 2010 que em 2013 estaria obtendo mais de 35% de sua receita fora de seu mercado tradicional, o de publicidade vinculada a buscas, antecipando que as operações não relacionadas a buscas em três áreas diferentes, entre as quais o comércio, gerariam mais de US$ 5 bilhões cada, de acordo com documentos internos da companhia que foram apresentados à Justiça.

Os documentos oferecem um raro vislumbre dos pensamentos do Google e refletem seus ambiciosos planos de expansão em novos mercados, destacando os desafios que tem de enfrentar em seus esforços para reduzir a dependência nos serviços de buscas.

O comércio online e uma iniciativa para oferecer os serviços do Google em televisores eram pilares importantes dos planos de crescimento da companhia, naquele momento, os documentos mostram. Mas analistas afirmam que nenhuma das duas coisas parece estar a caminho de propiciar as recompensas que o Google esperava.

“As ambições do Google quanto a TV e comércio parecem agressivas, se comparadas à situação em que os vemos hoje”, disse Herman Leung, analista do Susquehanna Financial Group, que estudou os documentos do Google.

As projeções para as diversas operações da companhia eram parte de uma apresentação ao conselho do Google que a equipe da empresa preparou em outubro de 2010. Elas foram reveladas no julgamento de um importante processo da Oracle contra o Google por tecnologia usada em celulares inteligentes.

O Google tentou convencer o juiz federal norte-americano William Alsup a manter segredo quanto a seus documentos internos, mas o juiz recusou o pedido uma semana atrás.

Jim Prosser, porta-voz do Google, afirmou na quarta-feira que os documentos não representam o pensamento atual da companhia sobre suas operações de negócios.

“Nosso setor continua a evoluir com velocidade incrível, e o mesmo se aplica às nossas aspirações para os diversos produtos e serviços que oferecemos”, disse.

Ainda assim, a apresentação revela algo sobre o pensamento estratégico do Google em um momento no qual o serviço de buscas dominante da Web estava enfrentando pressão da concorrência em diversas frentes.

O Google destacou a ameaça emergente da aliança entre o serviço de redes sociais Facebook e o serviço de buscas Bing, da Microsoft, apontando que “usuários do Facebook-Bing poderiam deixar de usar o Google”. A empresa também informou que suas receitas com a venda de software a companhias eram “decepcionantes”.

Sem sucesso. A divisão YouTube do Google tinha faturamento estimado em US$ 5 bilhões para 2013, com uma contribuição de US$ 3 bilhões do Google TV, um produto então novo que permite aos usuários acessar serviços do Google, tais como buscas e os vídeos do YouTube, em seus televisores.

Mas os analistas afirmam que o Google TV não teve sucesso junto aos consumidores. A Logitech, um dos parceiros iniciais do Google e produtora de um aparelho que oferecia o serviço, anunciou em novembro que suspenderia a produção de seus conectores Google TV. Em janeiro, o Google anunciou planos para novos modelos a serem fabricados pela Samsung e LG.

O Google projetou que o comércio, categoria que incluía vendas de conteúdo digital e pagamentos em aparelhos móveis, além de publicidade de produtos, produziria US$ 5 bilhões em receita anual em 2013.

A projeção do Google para sua receita total em 2013 era de US$ 55 bilhões, de acordo com a documentação, 34 bilhões dos quais provenientes das operações de busca.

Eric Schmidt, então presidente-executivo da companhia, entregou o comando do grupo em abril de 2011 a Larry Page, co-fundador do Google, e este agiu rapidamente para cancelar os projetos de baixo retorno e concentrar atividades em oportunidades como os aparelhos móveis, redes sociais e publicidade convencional na Web.

Os esforços do Google para explorar novas fontes de receita vêm sendo acompanhados avidamente pelos investidores, que esperam por crescimento novo, diante do amadurecimento das operações de busca, mas hesitam ante iniciativas que possam ameaçar as margens.

As ações do Google, que fecharam a US$ 609,72 no pregão da terça-feira, mostram queda de cerca de 6,6% em 2012.

