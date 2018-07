Farmville, o aplicativo mais usado pelos usuários do Facebook – dados de outubro do ano passado mostram que 22 milhões de pessoas logavam para jogar pelo menos uma vez por dia – agora pode ser usado para algo além de cuidar da sua horta e alimentar suas vacas: os fazendeiros virtuais podem ajudar as vítimas do terremoto no Haiti. Para isso, basta comprar sementes de milho branco (White Corn) na loja virtual do game e o dinheiro será todo revertido para as ações do World Found Programme, programa de distribuição de alimentos da ONU, naquele país.

As doações podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 22, e na verdade nem precisa ser comprando a semente: pode-se enviar uma mensagem doando cinco dólares. Além dos fazendeiros do Facebook, os jogadores de Máfia Wars (também produzido pela Zynga, empresa que criou os dois games) também ajudar o Haiti. Para isso, basta comprar os “tambores haitianos” e o dinheiro terá o mesmo destino que as sementes de milho branco. A campanha de arrecadação pelos aplicativos mais usados da rede social já arrecadou mais de um milhão de dólares (nos Estados Unidos, quem participar da ação pode até deduzir do imposto de renda q quantia doada).

Essa não foi a primeira vez que os jogadores do Farmville se mobilizaram para ajudar o Haiti. Em outubro do ano passado, os usuários do game juntaram cerca de 1,2 milhões de dólares para doar ao país. Marck Pincus, CEO da Zynga, declarou a imprensa que “a tragédia no Haiti é inimaginável e qualquer coisa que nós ou os nossos usuários façam para ajudar é pequena em comparação as enormes perdas daquele país”.

Foto: DIVULGAÇÃO/ZYNGA