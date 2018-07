Indústria automobilística quer atrair desenvolvedores de aplicativos; primeira API já está disponível

SÃO PAULO – Programas de desenvolvimento de aplicativos são comuns na indústria da tecnologia. Quando as empresas querem popularizar e ampliar o alcance e o potencial de suas plataformas, elas lançam um programa que fornece aos desenvolvedores ferramentas para que sejam criados aplicativos específicos para ela. É assim com a Apple, com o Android, com o Facebook e em incontáveis outras áreas da tecnologia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Mas só agora a indústria automotiva resolveu entrar nessa. A Ford aproveitou o barulho da CES 2013 para lançar seu Ford Developer Program, programa que fornecerá aos desenvolvedores ferramentas para que sejam criados apps específicos para funcionarem em carros – no caso, no sistema da empresa, chamado Sync, e no Applink, interface que permite ao motorista controlar o celular com a voz.

O sistema foi lançado em 2007. Suas funcionalidades eram basicamente permitir ao motorista controlar o celular e a música via voz, para que o motorista pudesse usar as ferramentas sem tirar os olhos da pista.

Ford Sync FOTO: reprodução

A ideia de abrir para os desenvolvedores pode adicionar funcionalidades para o sistema de controle e, mais ainda, tornar os aplicativos já conhecidos e utilizados mais seguros para serem utilizados dentro do carro. Que tal, por exemplo, um Waze que seja totalmente controlado por voz?

O AppLink já funciona com o Pandora e com o canal de notícias NPRNews. “Abrir o carro aos desenvolvedores permite a criação de aplicativos que ajudarão nossos produtos a se manterem atualizados e a agregar novas funções e valor”, diz Hau Thai-Tang, vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento Global de Produto da Ford.

O kit de desenvolvimento e a documentação estão disponíveis no site da Ford direcionado aos desenvolvedores. A empresa tabém disponibilizou engenheiros para darem suporte a quem decidir se aventurar. Eles também são responsáveis pela aprovação dos apps. Já há alguns disponíveis, criados por programadores que testaram a API. O Kaliki, por exemplo, oferece versões em áudio de jornais e revistas e o Glympse permite ao motorista compartilhar sua localização com os amigos em tempo real.

Saiba mais sobre o programa: https://developer.ford.com

—-

Leia também:

• Carro conectado

• Califórnia regula comando de voz no carro