O site Blogetery – uma plataforma gratuita para criação de blogs – viu todos os seus dados e páginas hospedadas desaparecerem após ação do FBI em conjunto com o servidor Burst.net. O site Cnet revelou que o material incluía nomes de cidadãos americanos que eram possívels alvos da Al Qaeda, além de dicas sobre construção de bombas e mensagens de Osama Bin Laden, segundo fontes próximas à investigação.

O bloqueio dos arquivos aconteceu na noite do dia 10 de julho, mas só depois de alguns dias que os fatos por trás da suspensão começaram a surgir. O administrador do Blogetery discutiu o caso no fórum WebHostingTalk, revelando detalhes como a política de desinformação aplicada pela Burst.net e pelo FBI, que não revelaram o teor do conteúdo polêmico.

A Burst.net se defendeu no mesmo fórum, alegando que “por simplesmente não ser possível informar detalhes sobre o caso, a maioria das pessoas já reconheceria que se trata de um assunto grave”. Muitos especularam sobre o uso do Patriot Act para silenciar os blogueiros; no entanto, o processo entre FBI e Burst.net teria acontecido através de ordem judicial, afirma a polícia americana.

O material terrorista encontrado estaria ligado ao conteúdo de uma revista online chamada Inspire, que serviria de fachada para um site de recrutamento da Al Qaeda. O site é editado por Samir Khan, um americano de 24 anos da Carolina do Norte que se mudou para o Iêmen em outubro passado.