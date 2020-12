Mirakl/BuiltinBoston Mirakl anunciou em setembro o recebimento de um aporte de US$ 300 milhões

A Mirakl, empresa de tecnologia responsável pela infraestrutura do marketplace do Carrefour e que também tem como cliente a Leroy Merlin, traz agora para sua carteira o GPA, dono das marcas Pão de Açúcar e Extra. A empresa é a responsável pela infraestrutura de tecnologia do shopping virtual do grupo, lançado recentemente. Quanto ao fato de servir a dois concorrentes diretos no ramo de supermercados, o CEO e cofundador da Mirakl nos Estados Unidos, Adrien Nussenbaum, não vê um problema.

"Quando se assiste à Copa do Mundo e se vê o Neymar e outros jogadores usando chuteiras da Nike, não se teme que os outros jogadores estejam usando a mesma marca", brinca Nussenbaum. Ele vê uma série de clientes em potencial no mercado brasileiro.

Para ele, a segurança de dados do sistema da Mirakl não permite que um concorrente tenha acesso aos de outro. "A Mirakl se beneficia quanto mais nossos clientes vendem", diz.

A Mirakl anunciou em setembro o recebimento de um aporte de US$ 300 milhões. Parte do montante foi usado para contratar funcionários e investir na operação brasileira, de forma a atender o novo parceiro de negócios: o GPA. O aporte na Mirakl foi liderado pela empresa Permira Advisers, com participação de fundos de investimento de longo prazo. Com o incremento de capital, passou a ser avaliada em US$ 1,5 bilhão.

Os planos no País ainda estão no começo. "Em 2021, devemos ter em torno de 120 novos clientes no mundo e a meta é chegar de 10 a 15 novas parcerias no Brasil", diz Nussenbaum. "Há três setores para os quais temos olhado. Um é o varejo, em companhias como Carrefour, Leroy Merlin, GPA e Kaboom. Outro é o mercado de ‘B2B’ (quando uma empresa vende para outra) e o terceiro é a indústria e os fabricantes."