Depois que Steve Jobs profetizou o fim da linguagem Flash, que torna possível, por exemplo, os vídeos do YouTube, uma empresa suíça chamada Jilion lançou um player para o formato HTML5 chamado o SublimeVideo, que nos dá indicações do como será a exibição de vídeos online no futuro.

Apesar de o YouTube e o Vimeo já exibirem alguns vídeos em HTML5, o SublimeVideo permite exibição em tela cheia (coisa que os outros dois ainda não fazem) e é bem mais leve. No PC em que foi testado, o player da Jilion rodou melhor que os players em Flash do YouTube.

Saiba mais: O que é HTML5?

Confira a versão demo ao vivo em http://jilion.com/sublime/video, mas esteja alerta: ele ainda não funciona nem com IE nem com Firefox (só os principais navegadores do mercado). No Chrome, funcionou perfeitamente.