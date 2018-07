SÃO PAULO – O PlayStation 4 acaba de atingir mais uma marca impressionante: 10 milhões de unidades vendidas ao consumidor final. O número foi anunciado pela Sony durante sua conferência na Gamescom, feira de games que acontece nessa semana em Colônia, na Alemanha. Além disso, a empresa anunciou que já foram vendidos 30 milhões de games para PlayStation 4 no mundo todo.

A marca dá indícios do domínio da Sony no mercado da atual geração de consoles: sua maior rival, a Microsoft, vendeu apenas 5 milhões de unidades do Xbox One – o número foi divulgado em abril, quando a Sony disse ter 7 milhões de PS4 vendidos. Ambos os aparelhos foram lançados em novembro de 2013.

“As respostas das experiências de jogo que recebemos sobre o sistema PS4 foram únicas, junto com o vasto portfólio de jogos e eu estou encantado que o PS4 tenha sido capaz de atingir este marco comemorativo em menos de nove meses”, disse Andrew House, presidente e CEO da Sony Computer Entertainment Inc. “Estamos muito gratos pelo enorme apoio dos jogadores de PlayStation em todo o mundo, e estamos ansiosos para trazer conteúdos e serviços ainda mais empolgantes nos próximos meses”.

Já o Wii U, da Nintendo, que chegou ao mercado um ano antes, tem 7 milhões de unidades vendidas, segundo o VGchartz, site especializado no mercado de games.

No Brasil, o PlayStation 4 continua com preço sugerido de R$ 4 mil, mas é possível encontrá-lo no varejo por R$ 3 mil. Já o Xbox One está no mercado brasileiro com duas versões: com o sensor de gestos Kinect, ele custa R$ 2,3 mil; sem o Kinect, tem preço sugerido de R$ 2 mil. Entretanto, é possível adquirir o console da Microsoft no varejo por preços a partir dos R$ 1,7 mil.

PlayStation TV

A Sony revelou ainda a data de lançamento da PlayStation TV, pequeno aparelho que, quando que ligado a uma televisão permitirá a reprodução de filmes, séries e uma biblioteca com mais de mil jogos da empresa. A PlayStation TV chega ao mercado americano no dia 14 de outubro, e sai na Europa em 14 de novembro. O preço sugerido é de US$ 100 nos EUA e €100 na Europa. Não há previsão de lançamento da PlayStation TV no Brasil.

Os games que serão rodados na PlayStation TV serão basicamente os de PS Vita, somados a clássicos do antigo portátil PlayStation Portable (PSP) e do primeiro console da empresa, o Playstation One.

Além da biblioteca nativa do aparelho, pela PlayStation TV o usuário terá acesso ao serviço de streaming de conteúdo da companhia japonesa chamado PlayStation Now, que chegou para seletos usuários nos Estados Unidos e Canadá em 31 de julho. A Sony anunciou ainda que o PlayStation Now deve chegar à Europa em 2015.

Leia mais sobre games no Que Mario?, o blog de games do Link.