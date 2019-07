Lucy Nicholson/Reuters PlayStation tem 100 milhões de unidades vendidas

Apesar de estar em fim de ciclo, o PlayStation 4 chegou a importante marca de 100 milhões de unidades vendidas. A Sony revelou nesta terça, 30, os resultados financeiros para o trimestre entre abril e junho - entre os números está o de que 3,2 milhões de unidades do console foram vendidas no período. No balanço anterior, a companhia atingiu a marca de 96,8 milhões de unidades.

Segundo Daniel Ahmad, analista da consultoria Niko Partners, o PlayStation 4 é o console que mais rapidamente atingiu o número, superando o PlayStation 2, outro grande sucesso da Sony, e o Wii, da Nintendo. O PlayStation demorou cinco anos e sete meses para atingir a marca, e menos de três anos após superar as 50 milhões de unidades vendidas.

Apesar disso, a divisão de games, que normalmente entrega os maiores lucros da empresa, teve queda de 10% no lucro. A companhia justificou dizendo que as vendas do PlayStation 4 ficaram abaixo da expectativa. O sucessor do console deverá ser lançado em 2020 e contará com suporte a gráficos em 8K, SSD no lugar de HD e um processador de oito núcleos, como já revelou a empresa.

Resultados surpreendem

De modo geral, os resultados da Sony surpreenderam positivamente os investidores. A companhia teve lucro liquido de US$ 2,1 bilhões, alta de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os analistas esperavam lucro de 1,6 bilhão.

A divisão de sensores de imagem puxou o resultado positivo, com crescimento de 70% no lucro em relação ao memso período do ano passado. "As nossas vendas de sensores de imagem vem crescendo independentemente do crescimento do mercado de smartphones graças à adoção por diferentes fabricantes de câmeras com múltiplas lentes e sensores maiores de imagens", disse Hiroki Totoki, diretor financeiro da Sony. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS