Empresa cutucou Microsoft ao dizer que PS4 rodará jogos usados e não exigirá conexão constante

Presidente e CEO de grupo da Sony, Andrew House, exibe o PS4 na E3 FOTO: David McNew/Reuters

LOS ANGELES – A Sony definiu o preço do novo console de videogames PlayStation 4 US$ 100 abaixo do valor que será cobrado pela Microsoft pelo seu novo Xbox One, num acirramento da rivalidade pelos bolsos dos jogadores antes da temporada de compras de fim de ano.

A Sony disse que venderá o PlayStation 4 por US$ 399 no final do ano pouco depois da Microsoft ter anunciado preço de US$ 499 para seu primeiro Xbox novo em oito anos. O novo console da gigante do software começará a ser vendido nos Estados Unidos em novembro.

A Sony também recebeu aplausos da plateia presente na Electronic Entertainment Expo (E3), em Los Angeles, quando disse que o PS4 rodará jogos usados e que não exigirá uma conexão sempre ligada à Internet.

“O PlayStation 4 não vai impor novas restrições sobre jogos usados”, disse o presidente-executivo da Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, enquanto o público aplaudia.

A Microsoft e a Sony esperam que os consoles atraiam novos fãs e mantenham os usuários que estão cada vez mais jogando games em smartphones e outros dispositivos móveis, o que tem afetado o mercado de videogames, de 66 bilhões de dólares. Ambas as empresas também estão oferecendo mais opções de entretenimento.

O Xbox 360 é atualmente o console de videogame mais vendido nos Estados Unidos, mas as vendas globais estão quase empatadas com o PlayStation 3.

