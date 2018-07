(Clique para ampliar)

Bruno Capelas

Murilo Roncolato

SÃO PAULO – Lançados há um ano, os videogames PlayStation 4 e Xbox One disputam neste Natal a preferência dos jogadores brasileiros. Se em 2013 o preço dos aparelhos assustava, agora as empresas chegam munidas com lançamentos de grandes jogos (exclusivos ou não) e com promoções atrativas para o consumidor do País em grandes redes do varejo.

Representantes da oitava geração dos videogames, com configurações técnicas para sustentar jogos cada vez mais exigentes, PS4 e Xbox One são os primeiros consoles que chegaram ao País sem atraso com relação ao resto do mundo. Entre eles, uma diferença substancial: montado em Manaus, o Xbox One tem preço sugerido de R$ 2 mil, enquanto o importado PS4 tem venda oficial por R$ 4 mil.

A produção local é descrita pelos executivos de Sony e Microsoft como a saída para se ter sucesso no Brasil. Foi o que aconteceu com a geração anterior de consoles. A Microsoft saiu na frente, montando o Xbox 360 no País desde 2011, o que lhe fez ganhar a preferência dos consumidores.

LEIA TAMBÉM

+ ‘Trabalhamos todo dia para produzir o PS4 no Brasil’, diz gerente geral da Playstation no Brasil

+ ‘Temos muito espaço para crescer com o Xbox One ainda’, diz Willen Puccinelli, gerente geral de Xbox no Brasil

Já a Sony começou a montar o PS3 no Brasil apenas em maio de 2013. “Se voltarmos três anos, o console mais vendido por aqui ainda era o PlayStation 2, um produto dos anos 90. A aquisição de videogames de última tecnologia é um fenômeno recente”, diz o analista da GfK, Oliver Römerscheidt.

Juntos, PS3 e Xbox 360 ainda têm espaço no mercado brasileiro – especialmente para quem busca seu primeiro videogame – mas já enfrentam a concorrência dos novatos. Entre janeiro e outubro de 2014, PS4, Xbox One (e também o Wii U, da Nintendo) representaram 20% do faturamento na venda de consoles, diz a GfK.

Segundo estimativas da consultoria, 120 mil consoles da nova geração já foram vendidos no País. Se o PS3, Xbox 360 e Wii forem incluídos na conta, são 3 milhões de aparelhos vendidos desde 2012.

A aposta das empresas do setor é de que o público consumidor de games cresça ainda mais no País e, sem o rótulo de “brinquedo de criança”, os videogames serão cada vez mais comuns na sala de casa.