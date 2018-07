Preço polêmico de R$ 4 mil continua; primeiras varejistas começam pré-venda hoje, PS4 chega dia 29

SÃO PAULO – O novo console da Sony teve a sua pré-venda iniciada nesta segunda, 11, ao menos em duas das varejistas online. Pontofrio e Walmart começaram a listar os consumidores do PlayStation 4 dispostos a pagar os R$ 4 mil estabelecidos pela empresa no País. O valor foi alvo de polêmica por ser quase duas vezes maior do que o do rival Xbox One (no exterior, o PS4 custa US$ 100 a menos que o da Microsoft) e exatamente o dobro do valor que o antecessor, PS3, chegou custando no Brasil em 2010. Assim, o valor do console no País é o maior do mundo.

A Sony divulgou um vídeo no qual abre a caixa de um PlayStation 4 e mostra tudo o que vai no seu interior. O console acompanha um controle “Dualshock 4″ (foto), cabo HDMI, cabo de força AC e USB; e fone de ouvido com fio. O console só deve chegar ao mercado americano no próximo dia 15, pelo valor de US$ 399.

Por aqui, a Sony informou que deixou a critério dos varejistas para escolherem quando começarão as pré-vendas, por isso é possível que até dia 29 outras varejistas passem a anunciar a pré-venda do produto. Muitas já anunciam games compatíveis com o console, por em média, R$ 199 (R$ 20 a mais do que o sugerido pela Sony Brasil inicialmente).